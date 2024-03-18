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В Европе объяснили, почему агрессивная риторика Макрона играет на руку Путину

В Европе объяснили, почему агрессивная риторика Макрона играет на руку Путину

Французский президент не только показал, но и усилил раскол в ЕС по вопросу Украины.Эпатажная и даже агрессивная риторика французского президента Эмманюэля Макрона по проблематике непосредственного участия вооруженных сил европейских стран, и в первую очередь Франции, в украинском конфликте играют на руку Путину.

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