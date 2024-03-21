Пленный сержант ВСУ рассказал о безответственном отношении офицеров

Украинский пленный Баланда: офицеры ВСУ халатно относятся к обязанностям Пленный сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Баланда заявил о безответственном отношении офицеров к обязанностям и к солдатам, а также указал на низкий уровень дисциплины в рядах армии, сообщает РИА Новости.
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