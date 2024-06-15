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Закон, порядок, государство

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Военные коммунальщики проводят комплекс мероприятий, направленных на соблюдение требований экологической безопасности

Военные коммунальщики проводят комплекс мероприятий, направленных на соблюдение требований экологической безопасности

Специалистами организовано взаимодействие с командованием воинских частей по усилению контроля за соблюдением требований экологической безопасности на территории воинских частей и военных городков.

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