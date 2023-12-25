´БЕЛГАЗСТРОЙ холдинг´ участвует в российской госпрограмме догазификации населенных пунктов.

´БЕЛГАЗСТРОЙ холдинг´ в прошлом году основал филиал в Российской Федерации и сейчас реализует проекты на территории Смоленской области по госпрограмме догазификации населенных пунктов: там, где есть внутригородские или внутрипоселковые сети, подводят газопроводы до границ индивидуальных домовладений.
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