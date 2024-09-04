SUSANIN
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SUSANIN

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В Воткинске осудили руководителей и учредителей двух компаний за махинацияи с платежами

В Воткинске осудили руководителей и учредителей двух компаний за махинацияи с платежами

Ижевск. Удмуртия. В Воткинске осудили руководителей и учредителей компаний «Аксэстэл» и «Прайм» по обвинению в неправомерном обороте средств платежей и незаконном использовании документов для создания юрлиц.

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