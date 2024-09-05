За прошедшие сутки зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими

В 17-40 в Заволжском районе на 8 километре автомобильной дороги «Заволжск-Воздвиженье» 45-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет по ходу движения.
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