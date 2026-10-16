В субботу 17 октября Колледж Добрых дел на улице Бутырская, 84 приглашает на День открытых дверей. Здесь ждут будущих выпускников 9-х и 11-х классов, которые хотят научиться помогать людям и делать добрые дела.
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