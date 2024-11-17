Спецоперация Z: хроника главных военных событий 17 ноября

Четыре ФАБ-500 накрыли пункт управления 54-й бригады ВСУ в Северске, российские FPV-дроны поразили миномётную позицию ВСУ под Каховкой, наводчик Матрос спас мехвода подбитого Т-80БВМ ВС РФ «ручным приводом», бойцы «Пятнашки» пресекли прорыв ВСУ под н.
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