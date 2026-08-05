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Макрон и Мерц понесут ответственность: Названы подстрекатели атак на Россию

Лидеры западных стран, по словам казачьего генерала Виктора Водолацкого, будут нести ответственность за гибель российских мирных жителей в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) наряду с руководством Украины.

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