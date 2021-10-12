LG Electronics ожидает роста выручки в 3 квартале на 22%, до $15,7 млрд

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости/Прайм. Выручка южнокорейской LG Electronics в третьем квартале 2021 года могла вырасти на 22% в годовом выражении и составить 18,784 триллиона вон (15,7 миллиарда долларов), говорится в опубликованном прогнозе компании.