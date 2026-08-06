Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

234 подписчика

Нижегородцам назвали размер зарплаты для накопления максимума пенсионных баллов

Нижегородцам назвали размер зарплаты для накопления максимума пенсионных баллов

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал агентству ТАСС, что в 2026 году максимальную сумму пенсионных баллов можно будет получить при зарплате более 248 тысяч рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии