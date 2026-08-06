Нижегородцам назвали размер зарплаты для накопления максимума пенсионных баллов

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал агентству ТАСС, что в 2026 году максимальную сумму пенсионных баллов можно будет получить при зарплате более 248 тысяч рублей.
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