Свой "маленький Гитлер" ближе к сердцу Об отмене парада 9 мая в Казахстане и культах коллаборационистов на постсоветском пространстве Решение об отмене парада 9 мая в связи с «экономией» совершенно неудивительно.
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