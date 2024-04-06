Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Об отмене парада 9 мая в Казахстане и культах коллаборационистов на постсоветском пространстве

Об отмене парада 9 мая в Казахстане и культах коллаборационистов на постсоветском пространстве

Свой "маленький Гитлер" ближе к сердцу Об отмене парада 9 мая в Казахстане и культах коллаборационистов на постсоветском пространстве Решение об отмене парада 9 мая в связи с «экономией» совершенно неудивительно.

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