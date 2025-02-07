Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Мы даже не успели осознать, что стали гражданами, а тут и квартиру дали": третий ребёнок стал гражданином по рождению и обеспечил жильем

"Мы даже не успели осознать, что стали гражданами, а тут и квартиру дали": третий ребёнок стал гражданином по рождению и обеспечил жильем

Avia.pro - СМИ «Вот это поворот судьбы!» – так отозвались многие, услышав о том, что молодой таджик Мухаммадали Рахимов, приехавший в Россию в 2022 году, всего за два года стал обладателем сертификата на квартиру стоимостью несколько миллионов рублей.

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