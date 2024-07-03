🧱 В Крымском федеральном университете строят 5 новых корпусов В КФУ им. В.И. Вернадского в Симферополе построят два института, одну академию, студенческий центр и административное здание.
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🧱 В Крымском федеральном университете строят 5 новых корпусов В КФУ им. В.И. Вернадского в Симферополе построят два института, одну академию, студенческий центр и административное здание.