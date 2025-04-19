Отчаявшаяся Маргарита Симоньян вся в слезах: “Я была самой счастливой женщиной на земле”

Теперь в голосе Маргариты Симоньян звучит надрыв и боль. Уже несколько месяцев журналистка Маргарита Симоньян живет в кошмаре, борясь за жизнь любимого мужа, Тиграна Кеосаяна, который в конце 2024 года впал в кому после остановки сердца.