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Курские новости

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Представители Международного Красного Креста готовы посетить Курскую область

Представители Международного Красного Креста готовы посетить Курскую область

Официальный представитель Международного Красного Креста Галина Балзамова сообщила об этом в разговоре с журналистами, комментируя приглашение Киева, адресованное международным гуманитарным организациям, посетить Курскую область.

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