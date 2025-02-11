ПНИПУ: LED-маски помогают бороться с морщинами и акне

LED-маски стали хитом в индустрии красоты, обещая сияющую кожу без морщин и акне. Эксперты Пермского Политеха рассказали, как работает этот девайс и как правильно использовать его для достижения нужного эффекта.
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