ChatGPT теперь умеет расшифровывать рукописные заметки, решать математические задачи и определять проблемы на скриншотах с ошибками ПО

Модели o3 и o4-mini от OpenAI теперь могут анализировать изображения, как человек OpenAI представила две новые модели, o3 и o4-mini, которые позволяют ChatGPT обрабатывать и понимать изображения способом, аналогичным человеческому мышлению.
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