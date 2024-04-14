Китайский Центробанк распорядился улучшить платежные сервисы для иностранцев

Народный банк Китая провел отдельные совещания с властями восточных провинций Цзянсу и Чжэцзян по вопросам оптимизации платежных услуг, предоставляемых местными финансовыми учреждениями иностранцам и другим социальным группам.
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