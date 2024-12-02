Это кажется удивительным, но почти три года на Украине действует подполье – люди, которые верят, что рано или поздно придут свои.
"Все, кто ещё не уехал с Украины, – пособники Зеленского": Соловьёв оскорбил подполье на Украине?
Комментарии
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n
nyha
Вот -вот....строит из себя патриота...а отдаёт ФЮРЕРОМ....
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4 час.
Nina S
Соловьёв не про подполье говорил. А про тех, кому всё равно, при какой власти жить, - везде приспособятся и своего не упустят. На украине во время Великой Отечественной было немерено полицаев и коллаборантов, бандеры на каждом углу были. И сейчас таких полно. "Я буду резать русню!" - кричит маленькая девочка своему украинскому папе. Они сидят и ждут, не сдастся ли Россия укрорейху. Вот про них и шла речь в студии Владимира Соловьёва. Эти новые бандеры и при просраченном президенте стригут купоны, и при России будут жалобными глазками стрелять, чтобы от неё хоть что-то ущучить. И будут всем рассказывать, шо они за москалей всегда выступали. Только тихо-тихо, чтобы никто не услышал. То же самое было с немцами. Когда мы победили, оказалось, что прям все немцы были против войны. А сегодня выясняется, что в Германии полно реваншистов. Закончим с окраиной - придём к фрицам. И тогда они опять заблеют, что все были против войны с нами. Квадратура круга.
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3 час.
NS
Nina S
Кто это "прикроет" его передачу? Нам она нужна, мы её смотрим. А вы смотрите передачи укро-ТВ.
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3 час.
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