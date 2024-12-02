"Все, кто ещё не уехал с Украины, – пособники Зеленского": Соловьёв оскорбил подполье на Украине?

Nina S

Соловьёв не про подполье говорил. А про тех, кому всё равно, при какой власти жить, - везде приспособятся и своего не упустят. На украине во время Великой Отечественной было немерено полицаев и коллаборантов, бандеры на каждом углу были. И сейчас таких полно. "Я буду резать русню!" - кричит маленькая девочка своему украинскому папе. Они сидят и ждут, не сдастся ли Россия укрорейху. Вот про них и шла речь в студии Владимира Соловьёва. Эти новые бандеры и при просраченном президенте стригут купоны, и при России будут жалобными глазками стрелять, чтобы от неё хоть что-то ущучить. И будут всем рассказывать, шо они за москалей всегда выступали. Только тихо-тихо, чтобы никто не услышал. То же самое было с немцами. Когда мы победили, оказалось, что прям все немцы были против войны. А сегодня выясняется, что в Германии полно реваншистов. Закончим с окраиной - придём к фрицам. И тогда они опять заблеют, что все были против войны с нами. Квадратура круга.