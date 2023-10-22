Не надо туда ехать: блогер пришел в шок от Краснодара

Не надо туда ехать: блогер пришел в шок от КраснодараБлогер приехал в Краснодар и ужаснулся. О своих впечатлениях путешественник Сава Доманов подробно рассказал в блоге в «Дзен» и проиллюстрировал фотографиями.
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