Минобороны сообщило об уничтожении РЛС обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6 ВСУ

Очередные сутки спецоперации снова прошли при преимуществе российской армии, которая продолжает наступать практически по всей линии фронта.
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