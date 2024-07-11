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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джоэл Эмбиид был удален с перебором фолов всего за 12 минут в дебютном матче за США

Джоэл Эмбиид был удален с перебором фолов всего за 12 минут в дебютном матче за США

Центровой «Филадельфии» во встрече с Канадой (86:72) набрал 5 очков и 6 подборов при 4 потерях, реализовав 2-5 с игры.

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