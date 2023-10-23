Дизайнер Starfield Эмиль Пальяруло рассказал о запуске и разработке: “Я был в стр...

Дизайнер Starfield Эмиль Пальяруло рассказал о запуске и разработке: “Я был в стрессе 2 года подряд”Эмиль Пальяруло, дизайнер Starfield, рассказал, насколько важно для него было расти внутри компании до запуска научно-фантастической ролевой игры.
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