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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Дизайнер Starfield Эмиль Пальяруло рассказал о запуске и разработке: “Я был в стр...

Дизайнер Starfield Эмиль Пальяруло рассказал о запуске и разработке: “Я был в стр...

Дизайнер Starfield Эмиль Пальяруло рассказал о запуске и разработке: “Я был в стрессе 2 года подряд”Эмиль Пальяруло, дизайнер Starfield, рассказал, насколько важно для него было расти внутри компании до запуска научно-фантастической ролевой игры.

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