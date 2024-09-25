Посол Зайцев: на базе НАТО в Албании не обучают украинских пилотов F-16

Тактическую авиабазу НАТО в албанском городе Кучова продолжают модернизировать. Использовать ее для обучения украинских пилотов F-16 пока не планируется, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Тиране Алексея Зайцева.
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