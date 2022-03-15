Сотруднице Первого канала грозит штраф и тюрьма за протест в прямом эфире

В эфире программы «Время» на Первом канале одна из сотрудниц устроила акцию протеста. Она встала за спиной у телеведущей Екатерины Андреевой и развернула антивоенный плакат с призывом: «Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут».