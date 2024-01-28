Россиянам дали пять советов, как увеличить свой доход

Для увеличения своего дохода россиянам, в первую очередь, стоит определить точку, в которой они находятся на текущий день, и определиться с планами по доходам на ближайшие полгода и год, рассказала финансовый консультант и журналист со степенью MBA по специальности «Управление финансами» Инна Филатова.