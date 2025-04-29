Военный эксперт высказался о будущем северокорейского спецназа в России

Спецназ Северной Кореи (КНДР) может продолжать проходить боевую подготовку в российских операциях в режиме постоянной ротации для получения уникального боевого опыта, считает военный эксперт Олег Глазунов.
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