РОССИЙСКАЯ АРМИЯ ЖАЛЕЕТ УКРАИНУ

ЛК

Любовь Кузьмина

В таком деле все просто. Если хочешь чтобы враги опять развязали войну против российского народа, то надо жалеть врагов. Не убивать, а брать в плен, лечить, откармливать. А затем, по прошествии какого-то исторического промежутка, эти же народы опять начнут нападать на Россию. Так по своей природе устроен человек.Страх, самое эффективное оружие. История это доказывает постоянно. Вот Германия, опять собралась воевать с Россией, а Польша, а Прибалтика? Сколько добрых дел было сделано для Польши и территорий им передали благодаря СССР. По сути просто спасли Польшу от полного уничтожения и конечно они благодарны России?