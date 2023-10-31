СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 852 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Павлов
    Это точно. Русской диаспоры в России нет. А если бы "Община" этим дагам-азерам навешала люлей, тут же бы нарисовалась...«Русская община» ...
  • виктор сапожков
    Вот когда будем встречать их так на каждом углу, беспредел и закончится. Это все от безнаказаности.«Русская община» ...
  • Владимир Михальков
    Раньше было так что бы на что то претендовать человек должен был там прожить достаточно много лет о гражданстве речи ..."Новые" мигранты ...

РОССИЙСКАЯ АРМИЯ ЖАЛЕЕТ УКРАИНУ

РОССИЙСКАЯ АРМИЯ ЖАЛЕЕТ УКРАИНУ

Владислав ГУЛЕВИЧ Расчеловечивание российской армии – один из главных посылов украинской пропаганды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
кому  интересен  твой  вопль, вопль дебила  и юдофоба*?
Ответить
1 д.
Станислав Магдалинов
Давайте исходить из того,что в АРМИИ без приказа можно только погибнуть и сдаться в плен.Прикажут открыть огонь,а вам &quot;жалко&quot;?
Ответить
21 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
В таком деле все просто. Если хочешь чтобы враги опять развязали войну против российского народа, то надо жалеть врагов. Не убивать, а брать в плен, лечить, откармливать. А затем, по прошествии какого-то исторического промежутка, эти же народы опять начнут нападать на Россию. Так по своей природе устроен человек.Страх, самое эффективное оружие. История это доказывает постоянно. Вот Германия, опять собралась воевать с Россией, а Польша, а Прибалтика? Сколько добрых дел было сделано для Польши и территорий им передали благодаря СССР. По сути просто спасли Польшу от полного уничтожения и конечно они благодарны России?
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх