В США допустили отказ от помощи Украине до выборов

Несмотря на то что американские чиновники уверены, что Украине потребуется дополнительное финансирование уже в скором времени, в Вашингтоне опасаются, что новые транши Киев получит лишь в ноябре, когда в США пройдут выборы президента, сообщает 24 апреля газета Politico со ссылкой на источники.