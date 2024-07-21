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  • Раиса Мелькумова
    А, что ГД болеет за американцев, лучше бы думала о своём народе и принимала законы нужные и правильные!В Госдуме оценили...
  • Вячеслав Кудрявцев
    вот ничего более актуального то нетути!суки!!!В Госдуме поддерж...

Блогеров заставят получать лицензию на оказание образовательных услуг

Блогеров заставят получать лицензию на оказание образовательных услуг

Блогеры не смогут продавать россиянам курсы и тренинги, если у них нет лицензии. Пакет законопроектов на эту тему с поправками в закон «Об образовании» подготовлен рабочей группой по совершенствованию законодательства в блогосфере во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым («Единая Россия»), а также первым зампредом комитета Госдумы по просвещению Яной Лантратовой («Справедливой России»).

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