Блогеров заставят получать лицензию на оказание образовательных услуг

Блогеры не смогут продавать россиянам курсы и тренинги, если у них нет лицензии. Пакет законопроектов на эту тему с поправками в закон «Об образовании» подготовлен рабочей группой по совершенствованию законодательства в блогосфере во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым («Единая Россия»), а также первым зампредом комитета Госдумы по просвещению Яной Лантратовой («Справедливой России»).