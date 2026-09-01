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Мировое обозрение

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«Большинство из нас пророссийские, а Украины никогда не существовало». В Польше задержали поляка, оскорблявшего и изгонявшего из страны украинку

«Большинство из нас пророссийские, а Украины никогда не существовало». В Польше задержали поляка, оскорблявшего и изгонявшего из страны украинку

Вечером 23 августа в одном из пабов Ченстохова 50-летний поляк устроил скандал, который вышел далеко за пределы заведения.

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