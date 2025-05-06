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Врач Гусейнов заявил, что долгое сидение в туалете грозит геморроем и инфекциями

Хирург-колопроктолог клиники «СМ-Клиника» Эльвин Гусейнов рассказал, что долгое пребывание на унитазе может обернуться серьезными проблемами для здоровья — от геморроя до инфекций мочеполовой системы и нарушений венозного кровообращения в ногах.

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