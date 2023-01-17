В Архангельской области откроется 22 иордани для крещенских купаний

В Архангельске и Новодвинске открытие официальных купелей не планируется.В региональном МЧС сообщили, что иордани откроются в Вельском, Вилегодском, Виноградовском, Каргопольском, Коношском, Котласском, Красноборском, Мезенском, Няндомском, Онежском, Плесецком, Шенкурском и Приморском районах, а также в Северодвинске, Котласе и Коряжме.
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