Регион 29

108 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина
    😘😘😘В Архангельске пр...
  • Meri Zolotaryova
    Спасибо вам большое за то что вы не прошли мимо..здоровья вам и вашим близким. Низкий поклон 😢🙏🙏🙏Семья из Новодвин...
  • Елизавета Zolotova
    Отличная статья!это просто про нашу семью.Старшей сестрой была я.Моложе меня  на 3 г.была средняя.Самый младший -брат...В чем причина вра...

В Архангельской области откроется 22 иордани для крещенских купаний

В Архангельской области откроется 22 иордани для крещенских купаний

В Архангельске и Новодвинске открытие официальных купелей не планируется.В региональном МЧС сообщили, что иордани откроются в Вельском, Вилегодском, Виноградовском, Каргопольском, Коношском, Котласском, Красноборском, Мезенском, Няндомском, Онежском, Плесецком, Шенкурском и Приморском районах, а также в Северодвинске, Котласе и Коряжме.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх