В Архангельской области откроется 22 иордани для крещенских купаний

В Архангельске и Новодвинске открытие официальных купелей не планируется.В региональном МЧС сообщили, что иордани откроются в Вельском, Вилегодском, Виноградовском, Каргопольском, Коношском, Котласском, Красноборском, Мезенском, Няндомском, Онежском, Плесецком, Шенкурском и Приморском районах, а также в Северодвинске, Котласе и Коряжме.