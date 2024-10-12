В Феодосии более тысячи человек эвакуировали из-за пожара на нефтебазе

В Феодосии второй день продолжается сильный пожар на нефтебазе, начавшийся еще утром накануне, 8 октября.
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В Феодосии второй день продолжается сильный пожар на нефтебазе, начавшийся еще утром накануне, 8 октября.
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