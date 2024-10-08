В Феодосии продолжается пожар на нефтебазе, начавшийся утром накануне, 8 октября. Глава городской администрации Игорь Ткаченко сообщил, что в целях безопасности эвакуировали более тысячи человек.
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В Феодосии продолжается пожар на нефтебазе, начавшийся утром накануне, 8 октября. Глава городской администрации Игорь Ткаченко сообщил, что в целях безопасности эвакуировали более тысячи человек.
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