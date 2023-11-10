Solana, Filecoin и InQubeta показывают положительную динамику последние дни. Их рост впечатляет

InQubeta (QUBE), Filecoin (FIL) и Solana (SOL) стали лучшими криптовалютами, которые можно купить прямо сейчас, благодаря экспоненциальному росту, которым они, как ожидается, будут наслаждаться в ближайшие месяцы и годы.
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