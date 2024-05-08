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Дебур о 3:4 с «Колорадо» после 3:0: «Надо извлечь урок, но я рад, что после 1-й игры, а не 6-й или 7-й. По ходу матча сказалась усталость»

«Старс» начали серию второго раунда Кубка Стэнли с домашнего поражения от «Эвеланш», хотя в первом периоде забросили три безответные шайбы.

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