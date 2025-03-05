Уличная камера засняла стрельбу на Петроградке вечером 4 марта. По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, у дома 49 по Кронверкскому проспекту в прохожую выстрелили из пистолета.
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Уличная камера засняла стрельбу на Петроградке вечером 4 марта. По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, у дома 49 по Кронверкскому проспекту в прохожую выстрелили из пистолета.