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Sky News: британские госслужащие из трех министерств устроят месячную забастовку в декабре

Sky News: британские госслужащие из трех министерств устроят месячную забастовку в декабре

Британские госслужащие из трех министерств планируют устроить месячную забастовку. Они будут требовать повышения заработной платы на фоне серьезного роста стоимости жизни, передает телеканал Sky News со ссылкой на заявление профсоюза работников.

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