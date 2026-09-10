Иностранных студентов Кубани обучат защите от атак беспилотников

Студентам из других государств, которые проходят обучение в высших учебных заведениях Кубани, сотрудники краевого управления МЧС расскажут о требованиях пожарной безопасности, порядке действий при поступлении тревожных сигналов и правилах поведения при атаках беспилотников.
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