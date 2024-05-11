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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Динамо» девять очков в последних трех турах РПЛ. У «Зенита» и «Краснодара» – по одному

В последних трех турах подопечные Марцела Лички одержали три победы – над «Зенитом» (1:0), «Сочи» (3:2) и «Балтикой» (3:2).

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