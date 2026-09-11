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ФедералПресс

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Не просто «акция устрашения»: ветеран СВО раскрыл истинные цели ночного удара по Украине

Не просто «акция устрашения»: ветеран СВО раскрыл истинные цели ночного удара по Украине

МОСКВА, 11 сентября, ФедералПресс. Ночной групповой удар – это не «акция устрашения», а системная операция по трем взаимосвязанным звеньям: разведка, производство и доставка.

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