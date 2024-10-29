Разбить прицелы танка – то, с чем кумулятивные снаряды справляются лучше осколочно-фугасных

Часто можно встретить высказывания о том, что осколочно-фугасные снаряды для отечественных танковых пушек — это страшной силы боеприпасы, способные нанести вражеским танкам чудовищные повреждения даже без всякого пробития брони.
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