Естественность и игра света: что такое умное окрашивание и как за ним ухаживать

Советы колориста Мир красоты не стоит на месте: если раньше окрашивание волос было просто сменой цвета большей или меньшей степени радикальности, то сегодня оно превратилось в настоящее искусство с научным подходом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии