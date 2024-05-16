«В Красногоровке начались перестрелки между ВСУшниками, им в спину стреляют и местные»

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Комментарии
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sss
вот уроды ненавистные...
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1 д.
Fuckyouall
Я бы рекомендовал писать слово ХЕРОЙ без кавычек... как и более 10 лет назад, когда я впервые применил его в ОК в отношении куевских майдаунов... ✌️💥💯
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23 час.

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