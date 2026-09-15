Цена на нефть и американские выборы

Неожиданные военные успехи хуситов по захвату контроля над Баб-эль-Мандебским проливом в Красном море способствовали стабилизации цены на нефть выше 100 долл за баррель (Brent закрылся на 105 долл).
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