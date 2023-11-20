´Научные выходные´ в УО ´Национальный детский тенопарк´.

В целях поддержки и популяризации технического и инновационного творчества среди детей и молодежи, формирования устойчивого интереса к техническому творчеству, привлечения творческой молодежи к рационализаторству и изобретательству 17 ноября 2023 года учащиеся инженерного класса приняли участие в образовательном проекте ´Научные выходные´ на базе у .