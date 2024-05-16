Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Потемкин
    Давайте подождем результатов по итогу. А то по части болтовни мы выходим на первое место в мире"Оборонять больше...
  • Регина Толстоброва
    Пока молчат хорошие люди . на земле происходят такие вот преступления.«Покушение на Фиц...
  • Виталий Кирпиченко
    Военнослужащие просто так, по заявлению (рапорту) не увольняются, это целая процедура. Тем более генерал, связанный с...Чистки в команде ...

Козырь откуда не ждали - в охоте на РЛС замечена необычная противокорабельная ракета.

Козырь откуда не ждали - в охоте на РЛС замечена необычная противокорабельная ракета.

У отечественного ВПК и западного диаметрально разные подходы, но основное отличие кроется в реальных возможностях изделий - американцы грешат завышением характеристик, которые далеко не всегда соответствуют действительности, у нас же напротив - всегда есть какие-то нюансы, показывающие себя с неожиданной стороны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх