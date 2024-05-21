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Царьград

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Знаменательный день настал: Теперь на Украине нет законной власти и государства вообще - Малофеев

Знаменательный день настал: Теперь на Украине нет законной власти и государства вообще - Малофеев

Учредитель Царьграда Константин Малофеев отметил, что сегодня настал "знаменательный день". Полномочия Владимира Зеленского как легитимного президента Украины окончились, и теперь на Украине "нет законной исполнительной власти".

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