Учредитель Царьграда Константин Малофеев отметил, что сегодня настал "знаменательный день". Полномочия Владимира Зеленского как легитимного президента Украины окончились, и теперь на Украине "нет законной исполнительной власти".
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